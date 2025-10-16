Тренер Никитин, выигравший с «Локомотивом» Кубок Гагарина, впервые приехал в Ярославль с новым клубом

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» обыграл на своей площадке ЦСКА со счетом 4:1.

Игра была примечательна тем, что стала первым приездом тренера ЦСКА Игоря Никитина в Ярославль после победы в Кубке Гагарина минувшего сезона. Тогда Никитин привел «Локомотив» к триумфу, а теперь оказался тренером соперников действующих чемпионов.

«Чувства были спокойные, будто переживаю все заново. Конечно, непривычно, но находиться здесь приятно», — сказал Никитин.

Нынешний главный тренер «Локомотива» Боб Хартли сказал, что для него противостояние с Никитиным не может носить принципиальный характер, так как в прошлом году он не работал в КХЛ. Однако канадский специалист отметил, что два лучших матча в сезоне «Локомотив» провел именно против ЦСКА.

