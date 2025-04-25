Тренер объяснила, почему заставила пловчиху Чикунову убрать длинные ногти

Личный тренер одной из сильнейших российских пловчих Евгении Чикуновой Витта Новожилова рассказала в интервью RT, почему запретила спортсменке иметь длинные ногти.

«Мы посмотрели видеозапись заплыва. На ней видно, что моя спортсменка коснулась финишной стенки третьей, но у нее были довольно длинные ногти — и электроника просто не зафиксировала первоначальное касание», — рассказала Новожилова.

Аналогичный случай произошел на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби в 2021 году, где Евгения осталась второй на коронной дистанции 200 метров брассом, проиграв касание американке Эмили Эксобедо. С тех пор Чикуновой запрещено иметь длинные ногти.

Евгения Чикунова уверенно отобралась на чемпионат мира в Сингапуре. По словам Новожиловой, перед чемпионатом России в Казани, где проводился отбор, «даже не разгружались». Дать конкретный прогноз на результат Чикуновой в Сингапуре, тренер отказалась.

Ранее пловчиха Анна Егорова выразила свое недовольство правилами отбора на соревнованиях в Казани.