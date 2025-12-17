Тренер Овчинников назвал тип тренера, который пойдет «Спартаку»: «Они любят сумасшедших»

Российский тренер Валерий Овчинников в разговоре с Metaratings.ru высказался о тренерских перестановках в «Спартаке» и «Динамо».

Специалист считает, что проблема этих клубов не в тренерах, а в руководстве, которое не предоставляет им все возможности. По мнению Овчинникова, Валерий Карпин провалился, поскольку динамовская система отторгает бывших спартаковцев.

Также он предположил тренера какого типа будет подбирать «Спартак».

«Спартак» любит сумасшедших: тех, кто прыгает и орет. Они и сейчас будут искать какого-то каратиста. Пока руководители не будут грамотно анализировать, ничего хорошего не будет», — сказал Овчинников.

В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича, а затем Валерий Карпин подал в отставку с поста главного тренера «Динамо». «Спартак» занимает шестое место в РПЛ, «Динамо» располагается на десятой строчке.

Ранее стало известно, что «Рубин» собирается отправить в отставку главного тренера Рашида Рахимова.