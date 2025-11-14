Тренер Пятибратов посетовал на недооценку отечественных специалистов

Он отметил, что сербскому специалисту не удалось полностью реализовать свой потенциал, поскольку он не справился с давлением: от такого клуба, как «Спартак», требуют и высоких результатов, и яркой игры, а у Станковича то и другое редко совпадало.

«Я вам честно скажу, если бы мне поступило предложение возглавить «Спартак», я бы ни секунды не сомневался. Почему нет? У нас часто недооценивают возможности российских специалистов. Если Станкович испытывает стресс, работая в «Спартаке», я уверяю, в воронежском «Факеле» он бы с ума сошел. Вот там действительно стресс», — заявил Пятибратов.

Специалист посетовал, что российских специалистов часто недооценивают. Пятибратов отметил, что то, что структуры игры, которые работают в маленьких клубах, можно наложить на квалификацию футболистов из топ-клубов и посмотреть, что из этого получится.

11 ноября «Спартак» сообщил об увольнении Деяна Станковича. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Вадим Романов, работавший в штабе серба.

