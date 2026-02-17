Тренер ПСЖ пошутил по поводу вратарской позиции накануне матча с «Монако»
Тренер ПСЖ Энрике: «Может быть, мы сыграем без вратаря против «Монако»
Фото: [Матвей Сафонов/ФК ПСЖ]
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике пошутил по поводу вратарской позиции в матче Лиги чемпионов против «Монако».
Специалист сказал, что не знает, кто займет место в воротах в этой игре.
«Может быть, мы сыграем без вратаря. Ни один вратарь не хочет играть против «Монако», — приводит слова Энрике Footmercato.
Шутка связана с тем, что в матчах против монегасков вратари ПСЖ часто получают травмы. В минувшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма пострадал после опасного подката форварда соперников, в нынешнем — в игре с «Монако» травму лодыжки получил Люка Шевалье.
В последних матчах место стартового вратаря ПСЖ отвоевал россиянин Матвей Сафонов. Однако в игре 22-го тура Лиги 1 с «Ренном» (1:3) голкипер пропустил три мяча.
Первый стыковой матч Лиги чемпионов «Монако» — ПСЖ пройдет 17 февраля.
