Тренер «Реала» Хаби Алонсо вынес решение по Винисиусу после истерики бразильца в «классико»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо принял решение не наказывать бразильского вингера Винисиуса Жуниора за скандал, учиненный футболистом в матче с «Барселоной» (2:1).

Хаби Алонсо заменил в «классико» Винисиуса на 72-й минуте. Уходя с поля, бразилец обматерил тренера и заявил о своем желании уйти из «Реала».

Позже Винисиус принес пространное извинение, но не упомянул в нем Хаби Алонсо. Тем не менее, тренер назвал речь футболиста перед командой «безупречной» и заявил, что вопрос закрыт.

Винисиус Жуниор выступает за «Реал» с 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету шесть голов и пять передач в 19 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.

