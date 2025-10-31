Защитник «Каролины» Никишин устроил драку, наказав обидчика партнера

В одном из эпизодов нападающий «Айлендерс» Кайл Маклин опасно атаковал защитника «Каролина» Шона Уокера, который после столкновения врезался в борт. Никишин немедленно вступился за партнера и убедительно выглядел в боксерском поединке, нанеся Маклину несколько увесистых ударов. Участники потасовки перчатки не сбрасывали, а потому отделались малыми штрафами.

Также Никишин сделал голевую передачу на своего соотечественника Андрея Свечникова. Проводящий первый сезон в НХЛ защитник набрал 5 (1+4) очков в 10 матчах в НХЛ.

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативным баллом в матче с «Миннесота Уайлд» (4:1).