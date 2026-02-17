Тренер «Рубина» сравнил себя с Гвардиолой и Луисом Энрике

Испанский специалист отметил, что смена тренера посреди сезона — это всегда чувствительный момент, и найдутся те, кто будет скучать по предыдущему наставнику, критически относится к его преемнику.

«Но я концентрируюсь на работе. Взгляните на «Барселону». Разве не критиковали молодого Гвардиолу или Луиса Энрике в начале их пути? Но потом, когда они выиграли все, скепсис развеялся. На любую критику можно ответить только результатами. Для меня важно сохранять баланс: не зацикливаться на критике, но и не фокусироваться на похвале и позитивных отзывах», — сказал Франк Артига.

Артига 11 лет проработал в академии «Барселоны», и, как отметил тренер «Рубина», для него показателен путь Пепа Гвардиолы: тот начинал с третьей команды «Барселоны», а затем оказал огромное влияние на развитие футбола.

Испанец подчеркнул, что хочет в «Рубине» хочет строить игру на контроле мяча, при этом он осознает, что в любом случае придется отталкиваться от реалий чемпионата и уровня игроков.

Франк Артига в начале января сменил Рашида Рахимова на посту главного тренера «Рубина». Ранее он работал в России в «Родине» и «Химках». На предсезонных сборах казанская команда одержала пять побед в пяти матчах.