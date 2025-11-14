Тренер сборной Ирландии передал содержание своего разговора с удаленным Роналду

Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон раскрыл, о чем разговаривал с португальским нападающим Криштиану Роналду после того, как тот был удален в отборочном матче чемпионата мира.

«Ну, он просто сказал, что я слишком давил на него, а он доминировал, он тут главный. И еще он спросил, был ли я счастлив, что он получил красную. Я сказал, что, конечно же, я счастлив, ведь лучший игрок Португалии уходит», — рассказал Хадльгримссон.

Криштиану Роналду был удален на 59-й минуте при счете 0:2 (матч так и закончился с этим результатом) в пользу ирландцев. Нападающий ударил локтем в спину защитника Даре О`Ши. Арбитр вначале показал Роналду желтую карточку, но после консультации с ВАР заменил ее на красную.

Для капитана португальцев это удаление стало первым в 226 матчах за национальную команду. В составе сборной Португалии Криштиану забил 143 мяча. По количеству игр и забитых мячей за сборную Роналду является рекордсменом мира.

Ранее сообщалось, что ирландские болельщики передразнивали Роналду после его удаления.