Тренер сборной Канады прокомментировал драку Уилсона в матче с французами

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о драке нападающего Тома Уилсона с защитником команды Франции Пьером Криноном во время матча на групповом этапе олимпийского турнира.

В концовке встречи, которая завершилась со счетом 10:2 в пользу канадцев, Кринон локтем встретил одного из лидеров «Кленовых листьев» Нэтана Маккинона. Тут же к французу подъехал нападающий «Вашингтона» и вызвал обидчика партнера на бой, которой в целом завершился вничью.

«Мы привыкли к тому, что происходит куда больше подобных эпизодов, так что в целом это было довольно безобидно. Постоять за партнёров по команде — для него это совсем несложно», — сказал Купер.

Уилсон является одним из самых жестких игроков в НХЛ. Восемь раз за карьеру он набирал за сезон более 100 минут штрафа. В нынешнем чемпионате он вновь может преодолеть знаковый рубеж: в 50 матчах он набрал уже 78 минут штрафа. Правда, в этом сезоне Уилсон довольно неожиданно является и лучшим бомбардиром «Вашингтона» с 49 (23+26) очками.

Сборная Канады уверенно обеспечила себе место в четвертьфинале олимпийского турнира, выиграв три матча в группе с разницей шайб 20-3.