Тренер сборной Латвии избил лучшего биатлониста страны

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев пожаловался на то, что тренер национальной сборной Илмарс Брицис избил его во время чемпионата мира в Швейцарии. Об этом он поведал порталу Tvnet.

Расторгуев рассказал, что конфликт с Брицисом длится еще с прошлого года. Спортсмен подозревает, что тренер украл его лыжи. Расторгуев еще раз обратился к Брицису с требованием вернуть инвентарь и пригрозил обращением в соответствующие инстанции.

В ответ тренер набросился на спортсмена, сломал ему палец и разбил нос.

В Федерации биатлона Латвии отказались комментировать инцидент до окончания полного разбирательства.

Андрей Расторгуев — сильнейший биатлонист Латвии. В прошлом году он выиграл серебро в масс-старте на чемпионате мира, что является высшим достижением латвийского биатлона.

Ранее сообщалось, что знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью может попасть под суд из-за обвинений в расизме.