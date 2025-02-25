Тренер сборной Латвии избил лучшего биатлониста страны
Латвийский биатлонист Расторгуев пожаловался на побои со стороны тренера
Фото: [Wikimedia Commons/Sandro Halank]
Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев пожаловался на то, что тренер национальной сборной Илмарс Брицис избил его во время чемпионата мира в Швейцарии. Об этом он поведал порталу Tvnet.
Расторгуев рассказал, что конфликт с Брицисом длится еще с прошлого года. Спортсмен подозревает, что тренер украл его лыжи. Расторгуев еще раз обратился к Брицису с требованием вернуть инвентарь и пригрозил обращением в соответствующие инстанции.
В ответ тренер набросился на спортсмена, сломал ему палец и разбил нос.
В Федерации биатлона Латвии отказались комментировать инцидент до окончания полного разбирательства.
Андрей Расторгуев — сильнейший биатлонист Латвии. В прошлом году он выиграл серебро в масс-старте на чемпионате мира, что является высшим достижением латвийского биатлона.
Ранее сообщалось, что знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью может попасть под суд из-за обвинений в расизме.