Тренер сборной Мали назвал сильные стороны российской команды
Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит поделился с «Чемпионатом» своим мнением о национальной команде России, с которой африканцам предстоит сыграть в товарищеском матче.
«Нынешнее поколение сильное — всего два поражения в последних 30 матчах. Карпин хорошо работает. У него сбалансированная команда, опытные игроки, такие как Головин и братья Миранчуки. Но также есть и таланты — Гладышев, Батраков или Лукин», — отметил Саинтфит.
Сборная России сыграет с командой Мали 31 марта в Санкт-Петербурге. Также в мартовский слот для сборных запланирован матч с командой Никарагуа 27 марта в Краснодаре.
В расширенный список сборной России попали новички Игорь Дмитриев («Спартак»), Александр Руденко («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»), Максим Петров («Балтика»).
