Тренер сборной не увидел у «Локомотива» чемпионских амбиций

Тренер сборной России Николай Писарев в разговоре с «РБ Спорт» оценил игру «Локомотива» в первой части сезона в РПЛ.

После 18 туров «Локомотив» занимает промежуточное третье место с 37 очками, на три пункта отставая от лидирующего «Краснодара».

При этом Писарев считает, что главными претендентами на призовую тройку остаются «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. Специалист отметил летнее усиление «Локо» российскими игроками (Зелимхан Бакаев, Николай Комличенко, Александр Руденко, Данил Пруцев). По его мнению, благодаря российскому костяку в команде сохраняется хорошая атмосфера. Однако Писарев подчеркнул, что конкуренты железнодорожников потратили на усиление гораздо больше, тогда как траты «Локо» — на уровне «Ахмата».

«Но надо задавать вопрос руководству — а какие задачи на сезон у «Локомотива»? Понятно, что «Локомотив» когда-то выигрывал, но пока я вот не слышу про такую задачу. Может, я что-то пропустил», — сказал Писарев.

