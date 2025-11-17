Тренер сборной Нигерии объяснил поражение команды колдовством соперника

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль объяснил поражение своей команды в третьем раунде африканской квалификации колдовством со стороны тренерского штаба соперников.

Нигерия уступила ДР Конго в серии пенальти, после того как основное время матча завершилось вничью — 1:1.

Шелль указал, что по ходу всей серии пенальти человек из тренерского штаба конголезцев совершал ритуал вуду, постоянно окропляя земля.

«Не знаю, это вода или что-то еще», — заметил Шелль.

Сильная сборная Нигерии пропустит второй чемпионат мира подряд. Команда ДР Конго пробилась в межконтинентальные стыковые матчи, который пройдут в Мексике в марте 2026 года. В составе конголезской команды выступает вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда.