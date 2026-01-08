Тренер сборной России рассказал, почему филателия в современном мире умирает

Собирать свою коллекцию Писарев начал еще школьником — увлечение филателией перешло от отца, который собирал исключительно футбольные марки. В альбомах самого тренера сборной есть немало редких экземпляров — например, марки, посвященные первым чемпионам мира, еще довоенным.

Филателия помогла Писареву окончательно влюбиться в футбол. Коллекционер признался, что не знает, сколько стоит его собрание, потому что даже не задумывается о его продаже. Да и вообще, увлечь кого-то в современном мире филателией очень сложно.

«Красивой для меня марку делает только событие, которое за ней стоит. Качество изображения мне было абсолютно неважно. Современные марки, которые вышли уже в этом веке, — такие яркие, кричащие. Но в чем их ценность? Некуда клеить даже. Письма ушли. Телефон изменил мир — и убил марки, ведь можно запросто написать 100 сообщений за несколько минут. Раньше за письмом была целая история, а сейчас зачем это нужно?» — рассказал Писарев.

Он признался, что и не будет пытаться навязывать свое увлечение детям: захотят продолжить семейную традицию — будет рад, нет — ничего страшного.

Ранее в «Ливерпуле» рассказали о серьезной болезни у легенды английского футбола Кевина Кигана.