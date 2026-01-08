У легендарного английского футболиста Кевина Кигана диагностировали рак

Пресс-служба ФК «Ливерпуль» сообщила, что у бывшего футболиста и тренера Кевина Кигана диагностирован рак.

74-летней легенде «Ливерпуля» и всего английского футбола предстоит курс лечения. Дополнительные подробности не сообщаются из-за просьб семьи уважать личную жизнь.

Кевин Киган был главной английской звездой 70-х. Нападающий дважды получал «Золотой мяч» (1978, 1979), трижды выигрывал с «Ливерпулем» чемпионат Англии, дважды — Кубок УЕФА, а также — Кубок чемпионов.

В «Ливерпуле» Киган провел самую яркую часть своей карьеры. Также он выступал за «Саутгемптон», «Ньюкасл» и немецкий «Гамбург». В составе сборной Англии Киган провел 63 матча и забил 21 мяч.

В качестве тренера Кевин Киган возглавлял «Ньюкасл», «Фулхэм». «Манчестер Сити», а также сборную Англии.

Ранее стало известно, что экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии.