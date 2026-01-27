Тренер сборной России усомнился в целесообразности трансфера Сауся в «Спартак»

Тренер сборной России Николай Писарев в эфире «Матч ТВ» высказался о трансфере полузащитника Владислава Сауся в «Спартак».

26 января красно-белые объявили о переход 22-летнего футболиста из «Балтики». Сообщалось, что «Спартак» заплатил за игрока 350 млн руб.

«Я поздравляю «Балтику», очень хороший трансфер. Хорошие деньги. Поздравляю игрока. Вопрос по «Спартаку». У него первый хороший сезон в абсолютно тренерской команде, где он играл латераля. Как он впишется в игру красно‑белых? Как клуб будет его использовать?» — сказал Писарев.

Также он задался вопросом, что «Спартак» будет делать с другими игроками, которые могут играть на краю обороны — Ильей Самошниковым, Олегом Рябчуком, Даниилом Денисовым, Даниилом Хлусевичем.

