Тренер сборной Украины задумался о своем будущем после провала в стыковом матче

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о своей дальнейшей карьере после провала национальной команды в стыковом матче к отбору на чемпионат мира.

Сборная Украины проиграла команде Швеции (1:3) и выбыла из борьбы за попадание на мундиаль. Украинцев лишил мечты нападающий венгерского происхождения Виктор Дьокереш, выступающий за лондонский «Арсенал». Редко забивающий за сборную форвард оформил хет-трик.

«Скоро истекает действующий контракт. Посмотрим. Украинская ассоциация футбола пока не обращалась ко мне с предложением. Если оно поступит, я посмотрю. Контракт истекает через два месяца, после этого все узнаете. Мне предстоит провести еще один матч», — сказал Ребров после матча со Швецией.

51-летний Ребров возглавляет сборную Украины с 2023 года. В бытность футболистом он выступал за «Шахтер», киевское «Динамо», английские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», турецкий «Фенербахче», а завершил карьеру игрока в казанском «Рубине».

Ранее стало известно, что у бывшего футболиста «Зенита» Сердара Азмуна конфискуют имущество в Иране.