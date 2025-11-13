Тренер «Сибири» назвал журналистов раскольниками, сеющими смуту

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев обрушился на журналистов после того, как новосибирская команда потерпела разгромное поражение от минского «Динамо» (0:7) в матче КХЛ.

«Сибирь» проиграла в 11-й раз подряд и занимает последнее место в Восточной конференции с 17 очками.

«Выход один — каждый должен начать работать, а не искать оправдания: тренируемся не так, воду не дают, еще что‑то. Это поддерживаете вы — раскольники. Подливаете всякого дерьма», — сказал Буцаев.

Специалист отреагировал на резонансные новости об ужесточении правил поведения в «Сибири». Сообщалось, что игрокам на тренировках запретили давать воду, а из шкафчиков в раздевалке приказали убрать все личные вещи, в том числе иконки.