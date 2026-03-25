Тренер «Спартака» перед матчем с «Локомотивом» призывал игроков не вестись на провокации Радулова

В Ярославле хозяева одержали победу со счетом 5:3, причем по ходу первого периода москвичи повели с разницей в две шайбы. Жамнов подчеркнул, что перед матчем тренерский штаб красно-белых дал установку не реагировать на провокации соперника.

«Сказали спокойно реагировать на поведение Сурина и Радулова. Была установка играть в хоккей и выполнять свою работу, а на провокации не обращать внимания», — сказал Жамнов.

Именно Александр Радулов и Егор Сурин запустили камбэк «Локомотива». В концовке первого периода Радулов сократил счет с передачи Сурина, а через полторы минуты 39-летний форвард ассистировал Георгию Иванову.

Второй матч серии пройдет также в Ярославле, 26 марта.

