Тренер «Спартака» Станкович не пришел на пресс-конференцию после поражения от «Динамо»

Наставник «Спартака» Деян Станкович не явился на пресс-конференцию после поражения от «Динамо» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Вместо Станковича перед журналистами появился Дмитрий Зеленов, занимающий должность руководителя пресс-службы «Спартака». Он сделал краткое заявление, после чего пресс-конференция была завершена.

«Сегодня я заменяю главного тренера. Он потерял голос — на протяжении всей игры кричал и сорвал голос, особенно на арбитров. Спасибо, коллеги, сегодня без вопросов», — приводит слова Зеленова «СЭ».

После проигрыша «Спартак» оказался на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 51 балл. «Динамо» поднялось на четвертую позицию, заработав 53 очка. «Краснодар», «Зенит» и «ЦСКА» заняли первые три места в турнирной таблице, набрав 61, 60 и 55 очков соответственно.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Бразилией.