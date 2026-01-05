Тренер Ташуев выразил недоумение тем, что его не приглашают в «Спартак»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев в интервью «Матч ТВ» ответил на вопрос, почему его не приглашают работать в топовые российские клубы.

Специалист считает, что в российском футболе существует некое предубеждение, что тренеры из команд низшей восьмерки не могут работать в топах, якобы это другой уровень.

«Какой другой уровень? Не смешите меня! Я со «Спартаком» сыграл восемь матчей в карьере, четыре выиграл, четыре ничьи. Разница мячей — 11:3. За восемь матчей «Спартак» ни разу меня не обыграл с разными клубами. «Факел» — вообще два раза по 2:0 сыграли, Абаскалю там некуда деваться было. Но меня же туда не зовут. Почему Абаскаля зовут, которого я легко обыгрывал, а меня нет?» — посетовал Ташуев.

При этом специалист заявил, что не жалеет о таком положении вещей. Его радует тот факт, что многие бывшие футболисты, игравшие под его началом, стали заметными тренерами.

24 декабря «Енисей» объявил о подписании контракта с Сергеем Ташуевым, который пришел на смену уволенному Андрею Тихонову. Ранее специалист работал в «Краснодаре», «Анжи», «Ахмате», «Факеле» и других российских клубах.

Главным тренером «Спартака» в ближайшие дни должен быть назначен испанский специалист Хуан Карлос Карседо.