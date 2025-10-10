Тренер Ташуев заподозрил Гвардиолу в плагиате

Российский тренер Сергей Ташуев заявил, что его тренерские идеи такие же, как у Пепа Гвардиолы.

«У меня есть большой доклад Гвардиолы, читаешь его и думаешь: «А почему это он говорит? Я же то же самое делаю». Мы с ним идем параллельно — он на своем уровне, а я на своем. Идеи у нас с ним одни и те же. Или он у нас подсмотрел, или мы у него», — сказал Ташуев.

Позже специалист сказал, что говорить о плагиате со стороны Гвардиолы, конечно, несерьезно, но в футболе есть концептуальные вещи, на которые тренеры смотрят одинаково: вертикальная игра, построение треугольника, система отскоков, прессинг.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити». Ранее он работал в «Барселоне» и «Баварии». Гвардиола трижды выиграл Лигу и 12 раз побеждал в национальных чемпионатах Испании, Германии и Англии.

Последним клубом Сергея Ташуева был «Ахмат». Специалист покинул команду в мае 2025 года после поражения в первом стыковом матче.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готовит замену главному тренеру Деяну Станковичу.