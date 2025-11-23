Тренер «Торпедо» высказал опасения по поводу расширения системы Fan ID

Главный тренер московского футбольного клуба «Торпедо» Олег Кононов выразил серьезные опасения относительно планов Министерства спорта Российской Федерации по расширению применения системы идентификации болельщиков (Fan ID) на спортивные турниры за пределами Российской премьер-лиги (материал есть у « Газеты.Ru »).

Специалист предположил, что инициатива ведомства может быть связана с необходимостью усиления мер безопасности в условиях современных геополитических вызовов и террористических угроз. По его оценке, службы безопасности стадионов в настоящее время работают с максимальной отдачей, что объясняет стремление властей расширить охват системы.

Кононов отметил, что, несмотря на понимание важности безопасности, он надеется на сохранение для болельщиков возможности свободного приобретения билетов на любые матчи без избыточных ограничений. Особую озабоченность тренера вызывает потенциальное влияние расширения системы Fan ID на посещаемость матчей Первой лиги, где количество зрителей традиционно невелико.

Специалист высказал опасение, что введение дополнительных административных процедур для болельщиков может привести к дальнейшему снижению зрительского интереса к матчам низших дивизионов.

Напомним, министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил о планах поэтапного расширения применения системы идентификации болельщиков на различные виды спорта. По мнению главы ведомства, система уже доказала свою эффективность в рамках Российской премьер-лиги и готова к масштабированию.

Ранее стало известно, что «Динамо» распродает футболки с культовой фразой Карпина.