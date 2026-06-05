Щелковская прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на убийство предпринимателя и двух его детей

Щелковская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Инцидент берет начало в затянувшемся конфликте из‐за спора о земельных участках. Обладая специальными навыками, фигурант дела в ночь на 10 февраля 2026 года самостоятельно изготовил взрывное устройство кустарного типа и разместил под днищем автомобиля местного предпринимателя.

На следующее утро потерпевший сел за руль и повез двух своих малолетних дочерей в детский сад. Детонация случилась уже вечером, когда автомобиль пересекал железнодорожные пути на территории города Фрязино. Водитель получил множественные слепые осколочные ранения, а автомобиль — обширные механические повреждения.

Правоохранительные органы в ходе обысков обнаружили боеприпасы разных калибров, фальшивые регистрационные знаки государственного образца, приспособления для маскировки и иные предметы, использовавшиеся в преступных целях.

После содеянного злоумышленник предпринял попытку скрыться от правосудия и покинул регион, перемещаясь по территории соседних субъектов федерации. Однако его удалось отследить и задержать. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в Щелковский городской суд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.