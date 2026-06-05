В больнице Щелково успешно прооперировали девушку с 7 кистами яичников

Специалисты Щелковской больницы успешно прооперировали девушку с 7 дермоидными кистами яичников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В гинекологическое отделение стационара им. М.В. Гольца поступила девушка, которая жаловалась на сильную боль в области живота. В ходе обследования у нее выявили 7 дермоидных кист: 5 на одном яичнике и 2 — на другом.

«Один яичник был полностью покрыт кистами: раньше в таких случаях яичники удалялись практически в 100%. В настоящее же время, благодаря накопленному опыту, компетенциям и, безусловно, наличию современного оборудования, мы выполняем органосохраняющие операции», - отметила лечащий врач Ольга Петренко.

Пациентку направили на операцию, в ходе которой лапароскопическим методом аккуратно удалили все новообразования. Операция прошла успешно и без осложнения. На данный момент пациентка выписана на амбулаторное лечение.

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