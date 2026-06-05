В Москве нашли мертвой беременную певицу Марию Лесную

В Москве произошло жестокое убийство, жертвой которого стала 28-летняя певица Мария Лесная, известная под псевдонимом «Марьянджи». Как сообщил ТАСС, тело девушки с признаками удушения правоохранители обнаружили в четверг, 4 июня, в квартире. Артистка находилась на четвертом месяце беременности.

По версии следствия, убийство произошло во время ссоры с молодым человеком Марии. Подозреваемый — 23-летний агент по недвижимости. В тот день мужчина пришел к ней в состоянии алкогольного опьянения. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого он задушил женщину.

После убийства подозреваемый, как сообщается, уснул. Утром он проснулся, увидел труп и сам позвонил в полицию. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство беременной женщины). Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Мария Лесная вела музыкальный проект «Марьянджи». В конце 2023 года она сообщала подписчикам о появлении в ее жизни любимого мужчины.

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