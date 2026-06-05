Московская область поделилась на ПМЭФ-2026 успехами автоматизации на региональных госуслугах

Портал госуслуг Московской области сегодня демонстрирует впечатляющие показатели: он объединяет 432 услуги в цифровом формате, из них 50 доступны без предоставления документов, а 52 — в проактивном режиме. Платформа охватывает 28 жизненных ситуаций, обслуживает 8,7 млн пользователей и обрабатывает 20,9 млн обращений ежегодно. Особого внимания заслуживает внедрение искусственного интеллекта: 321 услуга теперь включает ИИ‐распознавание документов, что существенно ускоряет процессы и снижает нагрузку на специалистов.

Особое место среди инноваций занимает онлайн‐конструктор градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) — первый в России полностью автоматический сервис такого рода. Он самостоятельно формирует текстовую часть документа на основе концепции застройки и создает графическую часть. Эта технология позволит обрабатывать свыше 90 тыс. заявок ежегодно, полностью исключив ручной труд на этапе подготовки документа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье впервые заняло 2-е место в рейтинге состояния инвестклимата АСИ.