Вернут часть денег: как оформить перерасчет коммуналки за отпуск

Летний отпуск может помочь не только отдохнуть, но и сократить расходы на коммунальные услуги. Некоторые жители Подмосковья имеют право оформить перерасчет платежей за период своего отсутствия в квартире. О том, кто может воспользоваться такой возможностью и как это сделать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эксперт в сфере ЖКХ Оксана Егорова.

За какие услуги можно получить перерасчет

По словам специалиста, перерасчет возможен в случаях, когда жильцы отсутствуют в квартире более пяти полных календарных дней подряд.

«Если в жилом помещении временно никто не проживает, собственник или наниматель может обратиться за перерасчетом по отдельным коммунальным услугам. Речь идет прежде всего о тех ресурсах, которые начисляются исходя из количества зарегистрированных жильцов, а не по показаниям счетчиков», — пояснила Егорова.

Эксперт отметила, что перерасчет может касаться вывоза мусора и некоторых других услуг в зависимости от действующей схемы начислений в конкретном регионе.

Какие документы понадобятся

Для получения перерасчета необходимо подтвердить факт отсутствия.

«Подойдут билеты на поезд или самолет, документы о временной регистрации по другому адресу, путевки в санаторий, справки из гостиницы или иные бумаги, подтверждающие период пребывания вне дома», — рассказала специалист.

Подать заявление можно как до отъезда, так и после возвращения. Однако затягивать с обращением не стоит, чтобы избежать лишних вопросов со стороны управляющей организации или расчетного центра.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Когда перерасчет не положен

Если в квартире установлены индивидуальные приборы учета воды, электроэнергии и газа, перерасчет обычно не требуется.

«В этом случае плата рассчитывается по фактическому потреблению ресурсов. Если человек не пользовался водой или электричеством во время отпуска, это автоматически отразится в показаниях счетчиков и в последующих квитанциях», — объяснила Егорова.

Также эксперт напомнила, что содержание жилья, взносы на капитальный ремонт, отопление и ряд других обязательных платежей начисляются независимо от того, находится собственник дома или нет.

Сколько можно сэкономить

Размер экономии зависит от продолжительности отсутствия и состава коммунальных платежей.

«Если семья уезжает на несколько недель или на месяц, сумма перерасчета может оказаться вполне заметной. Особенно это актуально для квартир, где зарегистрировано несколько человек и часть услуг начисляется по нормативу», — заключила эксперт.

В ближайшие несколько лет в России вырастет плата за ЖКУ. Но повышение тарифов призвано в первую очередь обеспечить модернизацию и устойчивую работу жилищно-коммунального хозяйства, а не просто «раздуть» платежки. Подробнее об этом ранее рассказал кандидат экономических наук, декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий.