В 2026 году в Подмосковье в рамках губернаторской программы газифицируют 70 населенных пунктов

В 2026 году в Подмосковье в рамках программы губернатора Московской области газифицируют 70 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе компании АО «Мособлгаз».

В числе таких населенных пунктов — деревня Красное в Орехово-Зуево. Здесь уже завершается строительство газопровода протяженностью 2,1 км. Также провели опрессовку сетей. В ближайшее время территорию благоустроят и построят вводы к домам жителей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность модернизации сферы ЖКХ в регионе. Он сообщил, что в этом году в области по программе соцгазификации планируется подключить к газу 27 тыс. домов.