Подмосковный нарколог рассказал, как говорить с подростками о вреде курения

В рамках Недели сохранения здоровья детей специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера поделились рекомендациями о том, как выстроить конструктивный разговор с подростком, если стало известно, что он курит.

Главный внештатный психиатр‐нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин выделил несколько ключевых принципов общения, учитывающих особенности подросткового возраста.

По его словам, важно начать беседу с открытых вопросов — так можно продемонстрировать уважение к мнению ребенка. Например, стоит поинтересоваться, что сам подросток думает о курении, сталкивались ли с этой привычкой его друзья, и по каким причинам, на его взгляд, они начали курить. Такой подход помогает создать атмосферу доверия и дает возможность лучше понять позицию молодого человека.

Следующий шаг — разобраться в истинных мотивах, стоящих за решением начать курить. Нередко за этой привычкой скрываются глубинные потребности: желание казаться взрослее, стремление влиться в определенную компанию или способ справиться со стрессом и эмоциональным напряжением. Задача взрослого — не осудить, а помочь найти более здоровые способы самоутверждения и адаптации.

Эксперт предостерегает от использования нравоучений и запугивания. Подростки часто воспринимают морализаторство как давление, которое вызывает сопротивление, а абстрактные предупреждения о будущих болезнях не производят на них ожидаемого впечатления. Вместо этого эффективнее сфокусироваться на тех последствиях, которые актуальны для молодежи здесь и сейчас: ухудшение внешнего вида (пожелтевшие зубы), появление одышки, неприятный запах от одежды и изо рта. Важно донести мысль, что отказ от сигарет — это проявление силы воли и уважения к себе, а не признак слабости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что количество многодетных в регионе выросло до 120 тыс.