Тренер ЦСКА затруднился определить будущее в клубе «летучего голландца» Спронга

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в разговоре с «Матч ТВ» отказался комментировать будущее в клубе нидерландского нападающего Даниэля Спронга.

Скоростной и забивной форвард не играет за армейцев с конца ноября.

«А что со Спронгом? Я просто новостей не знаю. Если бы они были, я бы знал. А сплетни комментировать я точно не собираюсь. Не вижу, что здесь комментировать. Рассматривается ли он? Не знаю», — сказал Игорь Никитин.

«Летучий голландец» с приличным бэкграундом в НХЛ пришел в ЦСКА в начале сезона. Несмотря на то, что Спронг показывал результативный хоккей — 31 (12+19) очков в 29 матчах, у него возникли разногласия с главным тренером армейцев.

В октябре Спронг уже пропускал несколько матчей по решению тренерского штаба, а после матча с «Ладой» (4:2) 27 ноября вообще оказался вне состава.

