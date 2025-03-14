Тренер «Вашингтона» объяснил, почему Овечкин не забил в матче с «Лос-Анджелесом»

Специалист отметил, что «Вашингтон» неудачно сыграл в большинстве: команда с трудом входила в зону соперника и действовала хаотично. В результате шайба до капитана команды Александра Овечкина не доходила.

Овечкин провел на льду более 18 минут, но ни разу не бросил по воротам. Россиянин во втором матче подряд остался без голов. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ по-прежнему составляет восемь пунктов.

В предыдущем матче с «Анахаймом» (7:4) у Овечкина была возможность отправить шайбу в пустые ворота, но капитан «Кэпиталз» предпочел отдать пас Алексею Протасу, чтобы тот оформил первый в карьере хет-трик.