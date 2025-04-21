Тренер «Вашингтона» высоко оценил новичка «Монреаля» Демидова

В ночь на 22 апреля клуб Александра Овечкина примет «Монреаль» в первом матче серии плей-офф.

Карбери отметил, что Демидов в своих первых матчах в НХЛ действовал очень уверенно, без скованности. Такой настрой, по мнению специалиста, отличает элитных игроков.

«Этот парень также хорошо катается и защищает шайбу. Он не стесняется подержать шайбу у себя — а молодым игрокам это дается нелегко. Он однозначно может стать для них тузом в рукаве», — высказал опасение Карбери.

19-летний Иван Демидов заключил контракт с «Монреалем» после того, как СКА выбыл в первом раунде плей-офф КХЛ. Россиянин успел провести два матча за «Канадиенс» в регулярном чемпионате. В первой игре против «Чикаго Блэкхокс» Демидов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

Ранее стало известно, что контракт с «Колорадо Эвеланш» подписал Захар Бардаков, еще один бывший игрок СКА.