Тренер волейбольного «Зенита» назвал свой главный недостаток

Специалист рассказал, что старается быть примером для своих игроков, в частности, придерживается такого же режима дня, хотя имеет право, например, засидеться в баре до двух часов ночи.

«Хотя у меня есть большой недостаток — я так и не научился проигрывать. В спорте это надо уметь. Пытаюсь сделать анализ, не всегда получается», — сказал Алекно.

Заслуженный тренер России Владимир Алекно привел сборную России к победе на Олимпийских играх 2012 года. С московским «Динамо» и казанским «Зенитом» он десять раз выигрывал чемпионат России. С 2024 года 59-летний специалист возглавляет петербургский «Зенит».

На данный момент команда Алекно занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, одержав 14 побед в 18 матчах.

