Тренер запретил игрокам «Барселоны» праздновать досрочное чемпионство после победы над «Эспаньолом»

После того как футбольный клуб «Барселона» обыграл команду «Эспаньолы», ему не дали досрочно отпраздновать победу в чемпионате страны. С запретом выступил тренер Ханс-Дитер Флик. Об этом рассказал РБК.

«Барселона» в гостях переиграла «Эспаньолу» со счетом 2:0 и благодаря этому досрочно стала очередным чемпионом Испании. Игроки команды пытались отпраздновать свою победу на поле вместе с фанатами. В ситуацию вмешался главный тренер Ханс-Дитер Флик, который отправил спортсменов в раздевалку. Вдобавок, на поле сразу после матча включили разбрызгиватели.

«Я знаю, какова ситуация с тем, что произошло два года назад, и мы хотели покинуть поле и отпраздновать это внутри», — указал журналистам Флик.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола ищет варианты, которые позволили бы португальскому нападающему клуба «Аль Наср» Криштиану Роналду принять участие в клубном чемпионате мира. Организаторы хотят видеть на нем Роналду, поскольку 40-летний игрок является «глобальным брендом».