Тренера «Вашингтона» отстранили из-за расследования НХЛ

Обстоятельства дела не уточняются, пресс-служба заявила, что воздержится от комментариев до окончания расследования.

По данным Washington Post, расследование началось еще летом после письма в НХЛ одного из клубов лиги. В межсезонье Лав претендовал на пост главного тренера «Сиэтл Кракен», «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». Отмечается, что письмо с жалобой направила одна из команд, которая была заинтересована в Лаве.

В четверг, 18 сентября, открывается тренировочный лагерь «Вашингтона», Лав не будет на нем присутствовать.

