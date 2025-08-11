Треть клубной платежки за одного игрока: почему «Салавату Юлаеву» нужно обменять форварда Хмелевски

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин считает, что уфимский клуб должен обменять форварда Сашу Хмелевски, чтобы решить свои финансовые проблемы. Об этом он рассказал порталу Russia-Hockey.ru.

«Слышал, что один из главных конкурентов по Востоку нацелился на Хмелевски, предлагает очень серьезные компенсации — и финансы, порядка трети платежной ведомости «Салавата», и игроков», — сказал Зюзин.

По его мнению, на эти деньги можно найти двух-трех крепких хоккеистов, а также закрыть судебные иски к клубу.

Сообщалось, что в сезоне-2025/26 платежка «СЮ» не превысит 500 млн руб. — из-за долгов клуб вынужден экономить.

В минувшем сезоне американский нападающий украинского происхождения набрал 57 (25+32) очков в 68 матчах регулярного чемпионата за «Салават Юлаев».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги четвертого тура в Российской премьер-лиге.