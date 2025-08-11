Треть клубной платежки за одного игрока: почему «Салавату Юлаеву» нужно обменять форварда Хмелевски
Экс-игрок «СЮ» Зюзин: обмен форварда Хмелевски решит финансовые проблемы клуба
Фото: [ХК «Салават Юлаев»]
Бывший защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин считает, что уфимский клуб должен обменять форварда Сашу Хмелевски, чтобы решить свои финансовые проблемы. Об этом он рассказал порталу Russia-Hockey.ru.
«Слышал, что один из главных конкурентов по Востоку нацелился на Хмелевски, предлагает очень серьезные компенсации — и финансы, порядка трети платежной ведомости «Салавата», и игроков», — сказал Зюзин.
По его мнению, на эти деньги можно найти двух-трех крепких хоккеистов, а также закрыть судебные иски к клубу.
Сообщалось, что в сезоне-2025/26 платежка «СЮ» не превысит 500 млн руб. — из-за долгов клуб вынужден экономить.
В минувшем сезоне американский нападающий украинского происхождения набрал 57 (25+32) очков в 68 матчах регулярного чемпионата за «Салават Юлаев».
