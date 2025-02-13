Маск высмеял агентство Associated Press, назвав его пропагандистским

Миллиардер Илон Маск в соцсети высмеял агентство Associated Press (AP), комментируя сообщения о том, что данное издание получило более $52 млн из американского бюджета.

Отвечая на пост журналиста Чедвика Мура, Маск иронично охарактеризовал AP как крайне левую пропагандистскую машину.

Недавно Мур опубликовал информацию, согласно которой AP получило средства от нескольких правительственных учреждений, таких как Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое выделило $37,27 млн, Госдепартамент с суммой в $8,49 млн, а также Пентагон, инвестировавший $4,37 млн.

Ранее Маск призвал закрыть «сумасшедшие» «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*. Бизнесмен отметил, что эти медиаресурсы лишь расходуют миллиарды долларов, которые были собраны с граждан США в качестве налогов.

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