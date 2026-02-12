Третьего украинского олимпийца уличили в экипировке с политическим лозунгом

Спортсмен рассказал, что на экипировке была цитата украинской поэтессы Лины Костенко: «Там, где героизм, там нет окончательного поражения». Гандей утверждает, что это не политический лозунг, а просто мотивационная фраза. Однако МОК не согласился с его доводами.

Это уже третий случай, когда украинцам на Олимпиаде запрещают использовать определенную экипировку. Также запрет коснулся фристайлистки Екатерины Коцар, от которой потребовали убрать надпись на шлеме «Be brave like Ukrainians» («Быть храбрым, как украинцы»).

Наиболее вопиющий случай произошел со знаменосцем украинской команды скелетонистом Владиславом Гераскевичем. Он привез на Олимпиаду шлем с изображениями погибших украинских спортсменов. Гераскевич отказался идти на любые компромиссы — не помогли даже уговоры главы МОК Кирсти Ковентри. В итоге Гераскевич был дисквалифицирован и лишен олимпийской аккредитации.