«Третьесортного кала нам не нужно»: в Госдуме рассказали, запретят ли нового «Джокера» в России

Впрочем, некоторые парламентарии не согласны с тем, что подобные ленты в РФ достойны внимания.

«У нас так много хороших фильмов выходит, что руки до всякого отстоя типа «Джокера» не доходят. Это неинтересно», — подчеркнул депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Несколько лет назад первого «Джокера» подумывали запретить в России. И сейчас встречаются аналогичные предложения по поводу сиквела.

Милонов считает, что в запрете нет необходимости. Тем не менее, по мнению собеседника, продолжение истории Тодда Филлипса о сумасшедшем анархисте из комиксов вряд ли может быть качественным.

«Хороший фильм — это то, что называется искусством, а искусство — оно, по определению, всемирное. На Западе все меньше фильмов, которые относятся к искусству, там все больше политической пропаганды. В хороших фильмах ничего страшного нет, но всяких однотипных «трансформеров» и «марвеловских» фильмов нам не надо. Это третьесортный кал, и нам не нужно на нем воспитываться», — отметил депутат.

Ранее в Госдуме призвали навсегда изолировать Манижу.