«Третьесортного кала нам не нужно»: в Госдуме рассказали, запретят ли нового «Джокера» в России
Депутат Госдумы Милонов: нам не нужно воспитываться на фильмах вроде «Джокера»
Фото: [постер к фильму «Джокер: Безумие на двоих»]
В Сети стремительно набирает просмотры вышедший трейлер второй части нашумевшего американского фильма «Джокер». Многие россияне ждут старт проката фильма в кинотеатрах нашей страны.
Впрочем, некоторые парламентарии не согласны с тем, что подобные ленты в РФ достойны внимания.
«У нас так много хороших фильмов выходит, что руки до всякого отстоя типа «Джокера» не доходят. Это неинтересно», — подчеркнул депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Несколько лет назад первого «Джокера» подумывали запретить в России. И сейчас встречаются аналогичные предложения по поводу сиквела.
Милонов считает, что в запрете нет необходимости. Тем не менее, по мнению собеседника, продолжение истории Тодда Филлипса о сумасшедшем анархисте из комиксов вряд ли может быть качественным.
«Хороший фильм — это то, что называется искусством, а искусство — оно, по определению, всемирное. На Западе все меньше фильмов, которые относятся к искусству, там все больше политической пропаганды. В хороших фильмах ничего страшного нет, но всяких однотипных «трансформеров» и «марвеловских» фильмов нам не надо. Это третьесортный кал, и нам не нужно на нем воспитываться», — отметил депутат.
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