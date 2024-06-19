Третий фестиваль «Менделеев» пройдет в Московской области

В усадьбе Боблово государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в подмосковном Клину в эту субботу состоится III фестиваль науки и искусств «Менделеев». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что мероприятие рассчитано на школьников, абитуриентов, студентов и их родителей и педагогов. Для них проведут лекции и доклады, викторины, экскурсии, а также покажут театральную постановку «Барышня-крестьянка». В рамках программы также пройдет открытие новой экотропы «Бобловский парк». Узнать подробности можно на сайте. Отметим, что фестиваль проведут при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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