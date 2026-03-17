Громкое обещание: Шара Буллет рассказал, чем отплатит «русским добрым мужикам»

Известный российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, выступающий под псевдонимом Шара Буллет, выступил с эмоциональным обращением к своим поклонникам. Спортсмен, который в последнее время находится в центре внимания прессы, решил напрямую поговорить с теми, кто поддерживает его карьеру, и сделал это максимально широко — от географического до этнического охвата.

В своем заявлении Магомедов подчеркнул, что его слова адресованы всем, кто искренне переживает за его выступления, независимо от того, в какой точке России они живут. Особо он выделил земляков, направив привет жителям Кавказа. Однако на этом боец не остановился и персонально обратился к другой значимой части своей аудитории.

«Всем русским добрым мужикам тоже большое уважение», — заявил Шара Буллет, добавив в список адресатов и «весь славянский народ».

Вторая часть обращения касалась спортивных амбиций. Шара Буллет не стал скромничать и рассказал, чем намерен отблагодарить фанатов за веру в него. Он выразил надежду, что уже в ближайшем будущем порадует зрителей громкими событиями и победами. Эти слова подтверждают серьезный настрой бойца на завоевание вершин в самом престижном промоушене мира.

Особый акцент Магомедов сделал на том, что даже достигнув успеха, он не потеряет связь с теми, кто шел к этим победам вместе с ним. Боец пообещал «не забыть о вас на самом высоком месте пьедестала».

Финальным и самым сильным аккордом обращения стала патриотическая декларация. Шарабутдин Магомедов четко сформулировал свою главную миссию: «Я планирую поднять флаг нашей страны на самую высь».

