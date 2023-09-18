Третий в сезоне подмосковный велозаезд серии Gran Fondo состоялся в подмосковном Сергиевом Посаде

Накануне более тысячи двухсот человек приняли участие в велозаезде серии Gran Fondo, который состоялся на территории Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщили в региональном Минспорта.

Отмечается, что организаторы подготовили для участников три дистанции на выбор: 30 км, 60 км и 90 км. Маршрут пролегал по старому Ярославскому шоссе от Пересвета в сторону города Переславль-Залеский. Стартовый городок разместился на территории парк-отеля «Пересвет».

Победители в категории «гонка» на 90 км в 19 различных категориях получили специальные призы, а все финишеры были награждены памятными медалями.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тринадцать крупных спортивных объектов введут в эксплуатацию в регионе уже в этом году.