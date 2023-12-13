Третий зимний сезон уникального проекта «Выходи во двор» стартует в Подмосковье

Уже в предстоящее воскресенье в подмосковном Подольске состоится первая игра уникального проекта «Выходи во двор», где звезды отечественного хоккея встречаются с любительскими сборными региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.