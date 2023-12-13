Третий зимний сезон уникального проекта «Выходи во двор» стартует в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта МО]
Уже в предстоящее воскресенье в подмосковном Подольске состоится первая игра уникального проекта «Выходи во двор», где звезды отечественного хоккея встречаются с любительскими сборными региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Ожидается, что долгожданное открытие третьего сезона проекта состоится на ледовой арене «Витязь. Перед началом гала-матча для всех желающих будет проведен хоккейный мастер-класс. А всего в рамках нового сезона планируется провести десять хоккейных матчей.
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