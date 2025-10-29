Третьяк похвалил хоккеиста, дисквалифицированного за употребление кокаина

Накануне хоккеист в своих соцсетях признался в употреблении запрещенного вещества, попросил прощения у партнеров и болельщиков. Морозов рассказал, что проходит терапию при помощи специалистов РУСАДА. Форвард заверил, что произошедшее станет для него серьезным уроком.

«То, что он признал свою вину, — это очень важно. Мало людей, которые не ошибаются, и если он признал эту ошибку, готов ее искупить на ледовой площадке, то значит он молодец», — сказал Третьяк.

