Третьяк похвалил хоккеиста, дисквалифицированного за употребление кокаина
Глава ФХР Третьяк: «Важно, что Морозов признал свою вину и готов ее искупить»
Фото: [ХК «Спартак»]
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал ТАСС свое мнение по поводу хоккеиста «Спартака» Ивана Морозова, отстраненного за употребление кокаина.
Накануне хоккеист в своих соцсетях признался в употреблении запрещенного вещества, попросил прощения у партнеров и болельщиков. Морозов рассказал, что проходит терапию при помощи специалистов РУСАДА. Форвард заверил, что произошедшее станет для него серьезным уроком.
«То, что он признал свою вину, — это очень важно. Мало людей, которые не ошибаются, и если он признал эту ошибку, готов ее искупить на ледовой площадке, то значит он молодец», — сказал Третьяк.
