Третьяк решил развивать хоккей в Чечне

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк провел в Москве встречу с руководителями региональной федерации Чеченской Республики — президентом Магомедом Минцаевым и вице-президентом Закиром Бибулатовым.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития хоккея в Чечне. Третьяк сообщил о планах сооружения новой ледовой площадки в регионе, а также необходимости выстроить вертикаль хоккейных команд в республике, начиная с детских. Со стороны ФХР была обещана методическая поддержка, консультации опытных специалистов и проведение мастер-классов.

«Безусловно, перспективы развития нашего вида спорта в республике хорошие. Уроженцы Чечни известны боевым темпераментом, силой духа, стремлением быть лучшими в своем деле. Все эти качества приносят успех в спорте, в том числе и в хоккее», — сказал Владислав Третьяк.

Глава ФХР отметил, что со стороны региональной федерации видит огромное желание реализовать задуманные проекты.

