Производитель косметики из Подмосковья нарастит мощность производства на 40%

В 2026 году подмосковный производитель косметики компания «Аравия» планирует запустить вторую очередь производственно-складского комплекса в подмосковном Протвино и нарастить мощность производства на 40%, в результате она будет выпускать около 550 тонн продукции в год. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Подмосковье компания „Аравия“ производит профессиональную косметику, которая поставляется не только на российский рынок, но и в страны СНГ. В рамках инвестпроекта по расширению производства компания уже запустила первую очередь производственного комплекса и в этом году планирует запустить вторую», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в общей сложности в реализацию проекта вложат около 700 млн рублей. Для этого компании был предоставлен земельный участок по программе региональной поддержки. У предприятия есть собственная лаборатория, где создается косметика. Там производят профессиональную косметику для ухода за лицом, телом и волосами, специализированные средства для депиляции и салонных процедур и многое другое.

Генеральный директор компании «Аравия» Олег Востриков уточнил, что компания выпускает более 700 наименований продукции, объем выпуска обеспечивают более 500 сотрудников и более 60 производственных емкостей. В ближайшее время компания планирует развивать экспортное направление и выйти на рынки Вьетнама, Таджикистана и Киргизии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.