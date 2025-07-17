Три топ-клуба претендуют на конкурента Сафонова в ПСЖ
Инсайдер Скира: «МанСити» и «Бавария» претендуют на голкипера ПСЖ Доннарумму
Фото: [ФК ПСЖ]
«Манчестер Сити» и «Бавария» проявляют интерес к итальянскому голкиперу ПСЖ Джанлуиджи Доннарумме, сообщил известный инсайдер Николо Скира.
Он отметил, что в борьбе за вратаря английский и немецкий клубы присоединились к «Челси», который ранее уже высказывал заинтересованность в приобретении футболиста.
Будущее основного вратаря ПСЖ во Франции стало под вопросом после того, как клуб и футболист долгое время не могут договориться о новом контракте. Текущее соглашение истекает в 2026 году, и ПСЖ может брать вратаря сейчас, чтобы через год конкурент россиянина Матвея Сафонова не ушел бесплатно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего Доннаруммы в €40 млн.
В минувшем сезоне итальянец провел 47 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в активе Сафонова — 17 игр.
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