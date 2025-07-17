Три топ-клуба претендуют на конкурента Сафонова в ПСЖ

Он отметил, что в борьбе за вратаря английский и немецкий клубы присоединились к «Челси», который ранее уже высказывал заинтересованность в приобретении футболиста.

Будущее основного вратаря ПСЖ во Франции стало под вопросом после того, как клуб и футболист долгое время не могут договориться о новом контракте. Текущее соглашение истекает в 2026 году, и ПСЖ может брать вратаря сейчас, чтобы через год конкурент россиянина Матвея Сафонова не ушел бесплатно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего Доннаруммы в €40 млн.

В минувшем сезоне итальянец провел 47 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в активе Сафонова — 17 игр.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал подписание нового контракта Леонидом Слуцким с клубом «Шанхай Шэньхуа».