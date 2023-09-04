Тридцать пять тысяч человек посетили музыкальный фестиваль «На одной волне» в Подмосковье

Число гостей музыкального фестиваля кавер-версий известных композиций «На одной волне» в Подмосковье превысило тридцать пять тысяч человек. Об этом сообщили в областном Минкультуры и туризма.

Мероприятие провели в два этапа. В рамках первого в апреле и мае концерты прошли в 24 муниципалитетах региона. В рамках второго в августе и начале сентября выступления артистов прошли в 25 муниципалитетах.

«Фестиваль стал настоящим праздником музыки прошедшего лета. Всеми любимые песни в новом прочтении прозвучали в самых разных уголках Подмосковья», – отметила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в области будут благоустроены девять лесопарков.